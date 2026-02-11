Chiara Rizzo conquista il podio nazionale di “Veggie Style”: il verde simbolo di una cucina contemporanea e sostenibile

MONTERONI DI LECCE - Un importante riconoscimento per la giovane chef salentina Chiara Rizzo, 25 anni, originaria di Monteroni, che ha conquistato il secondo posto ex aequo al contest nazionale “Veggie Style – L’Altra Faccia del Panino”, competizione dedicata alla cucina vegetale promossa da 50 Top Italy in collaborazione con l’azienda D’Amico.

L’edizione 2025 si è svolta a Napoli, presso lo Starhotels Terminus, con il supporto di Fedegroup. Il gradino più alto del podio è stato occupato da Nicolò Curzi, titolare e chef di “Radico, nuova cucina rurale” a Corinaldo (Ancona), mentre Chiara Rizzo ha condiviso il secondo posto con Cristian Oliviero del Dejavù di Pozzuoli (Napoli), grazie al suo panino “Variazione di verde”.

La proposta di Chiara ha messo in luce freschezza, vitalità e sostenibilità, elementi centrali della sua idea di cucina contemporanea. Il panino, realizzato con ingredienti locali e le “zucchine alla caprese” fornite da D’Amico, è stato studiato per unire consistenze, contrasti e armonia dei sapori, raccontando tradizione, territorio e innovazione.

Chiara Rizzo lavora attualmente presso Masseria Donna Menga di Nardò, struttura cinque stelle del circuito The Leading Hotels of the World, collaborando con lo chef Simone De Siato. Grande appassionata di panificazione, passione ereditata dal nonno, ha trasformato la sua esperienza professionale in un progetto che valorizza la cucina vegetale in modo semplice ed elegante, senza ricorrere a tecniche complesse o sostituti artificiali.

“Il verde diventa il filo conduttore del progetto – spiega Chiara – simbolo di freschezza, vitalità e di una cucina pulita e contemporanea. Eventi come Veggie Style sono fondamentali per dare visibilità a una gastronomia vegetale, sostenibile e di qualità, e rappresentano momenti preziosi di confronto per giovani professionisti”.

Il risultato ottenuto conferma il talento e la determinazione di Chiara Rizzo, orgoglio di Monteroni e della ristorazione pugliese, capace di portare sul palcoscenico nazionale una visione moderna, creativa e sostenibile della cucina.