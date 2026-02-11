Bari, sequestrati 130 kg di novellame di alice: maxi multa da 30mila euro

BARI - Nell’ambito di un’indagine condotta dal, sono stati sequestrati, destinati alla vendita, rinvenuti a bordo di un furgoncino in città. Al trasportatore sono stati elevati

La pesca del novellame di alice, noto come “bianchetto”, è vietata dai regolamenti europei perché altamente dannosa per l’ecosistema marino. La cattura, effettuata con reti a strascico a maglia molto fine vicino alla costa, interrompe il ciclo vitale dei pesci, impedendo loro di raggiungere la maturità sessuale e compromettendo la riproduzione. Questo comporta un crollo degli stock ittici, un grave impoverimento della biodiversità e un rischio per la catena alimentare marina. Un solo chilogrammo di novellame corrisponde a decine di chilogrammi di pesce adulto se lasciato crescere naturalmente.

Il Nucleo ispettivo Pesca continuerà le indagini e, se necessario, le azioni repressive per contrastare questa pratica illegale e proteggere l’ambiente marino.