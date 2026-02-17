Bari: chiusura cimiteri, parchi e giardini per maltempo

BARI – La Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo, oggi martedì 17 febbraio resteranno chiusi il cimitero cittadino e quelli delle ex frazioni.

Per lo stesso motivo, non saranno accessibili anche i parchi e i giardini pubblici della città, fino a cessata allerta. L’Amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari nelle aree verdi e nei cimiteri durante la giornata.