Fine settimana di grandi protagonisti al Palatour di Bitritto: Luca Ward e Enrico Montesano in scena

BITRITTO – Il Palatour di Bitritto si prepara a un weekend di spettacoli imperdibili con due icone del teatro e del cinema italiano: Luca Ward ed Enrico Montesano.

Si inizia sabato 21 febbraio alle 21:00 con Luca Ward e il suo spettacolo “Il talento di essere tutti o nessuno”, scritto e diretto da Luca Vecchi. L’attore, celebre per il doppiaggio di Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson in film come Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore, porta sul palco la sua voce e la sua esperienza di vita, tra momenti di introspezione e ironia. Lo spettacolo offre uno sguardo profondo sulla fragilità umana, sul concetto di identità e sulla tensione tra ciò che siamo e ciò che mostriamo agli altri.

Domenica 22 febbraio alle 18:00 sarà invece la volta di Enrico Montesano con “Ottanta voglia di stare con voi”, un recital che celebra gli ottant’anni dell’attore romano e la sua carriera tra teatro, cinema e televisione. Tra monologhi, aneddoti, momenti musicali e incursioni nei suoi celebri personaggi – da Pomata di Febbre da cavallo a Rugantino e il Conte Tacchia – Montesano ripercorre oltre cinquant’anni di storia dello spettacolo italiano con ironia e passione, confermandosi mattatore amato dal pubblico.

Il doppio appuntamento conferma il Palatour come punto di riferimento culturale dell’area metropolitana barese, offrendo al pubblico emozioni, risate e riflessioni attraverso due carriere straordinarie dello spettacolo italiano.