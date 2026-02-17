Trinitapoli: il Comune partecipa al rafforzamento della collaborazione istituzionale per il futuro









TRINITAPOLI - Il 16 febbraio 2026 il Comune di Trinitapoli ha partecipato, presso l’aula consiliare del Comune di Bisceglie, al Tavolo convocato dalla Regione Puglia e dedicato ai Comuni della BAT, finalizzato alla condivisione delle linee programmatiche del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028 e al rafforzamento della collaborazione istituzionale per il futuro.Per l’Amministrazione comunale era presente l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Rosaria Capodivento. Il Sindaco, Francesco di Feo, ringrazia l’Assessore al Welfare della Regione Puglia, Cristian Casili, per aver coinvolto tutte le istituzioni del territorio, offrendo un’importante occasione di confronto e di lavoro congiunto nell’interesse del benessere delle nostre comunità.