Bari, condanna per incidente mortale: 12 anni a Gaetano Caputi

BARI - Il Tribunale di Bari ha condannato a 12 anni di reclusione Gaetano Caputi, 32 anni, alla guida della Mini One coinvolta nell’incidente stradale dell’11 dicembre 2022, sulle porte di Bari, in cui persero la vita tre giovani tra i 19 e i 25 anni.

L’incidente

La Mini viaggiava a 120 km/h sulla statale 96, all’altezza di Modugno, ben oltre il limite di 50 km/h, quando si scontrò con un bus turistico. Nell’impatto morirono Sara Grimaldi, 19 anni, Michele Traetta, 21 anni, ed Elisa Buonsante, 25 anni. Un quarto passeggero rimase ferito. Secondo la ricostruzione degli investigatori, coordinati dal pm Manfredi Dini Ciacci, Caputi tentò un sorpasso azzardato, zigzagando tra le auto che rallentavano per lasciare passare il bus. La Mini si ribaltò più volte, terminando la corsa contro un muro di cemento armato. Traetta morì sul colpo, mentre le due ragazze decedettero in ospedale.

Accuse e difesa

Caputi è stato giudicato per omicidio stradale pluriaggravato e lesioni personali stradali. La Procura aveva richiesto 11 anni di reclusione, considerando l’eccesso di velocità e il numero delle vittime. La difesa, rappresentata dall’avvocato Simona Cuomo, aveva invocato il concorso di colpa del bus.