Allerta meteo Puglia: vento forte in arrivo
BARI – La Protezione Civile regionale segnala un’allerta gialla per rischio vento a partire dalle ore 20:00 di oggi, 19 febbraio, per le successive quattro ore.
Dettagli del fenomeno
Sono previsti venti localmente forti meridionali, in rotazione da ovest, con rinforzi di burrasca sui settori appenninici. L’allerta riguarda in particolare i bacini del Lato e del Lenne.
Si raccomanda alla popolazione prudenza negli spostamenti, di assicurare oggetti leggeri all’esterno e di prestare attenzione a possibili disagi sulla viabilità, in particolare nelle zone collinari e montane.