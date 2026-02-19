Allerta meteo Puglia: vento forte in arrivo

BARI – La Protezione Civile regionale segnala un’allerta gialla per rischio vento a partire dalle ore 20:00 di oggi, 19 febbraio, per le successive quattro ore.

Dettagli del fenomeno

Sono previsti venti localmente forti meridionali, in rotazione da ovest, con rinforzi di burrasca sui settori appenninici. L’allerta riguarda in particolare i bacini del Lato e del Lenne.

Si raccomanda alla popolazione prudenza negli spostamenti, di assicurare oggetti leggeri all’esterno e di prestare attenzione a possibili disagi sulla viabilità, in particolare nelle zone collinari e montane.

