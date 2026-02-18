Bari, domani in Fiera del Levante l’evento “Intergalattica” con l’assessore Casili

BARI – Domani, giovedì 19 febbraio, a partire dalle ore 10, la Fiera del Levante di Bari ospiterà “Intergalattica”, l’incontro tra l’assessore regionale alle Politiche Giovanili Cristian Casili, i gestori dei nodi della Rete Galattica e i volontari del Servizio Civile Regionale. L’iniziativa, organizzata dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, si propone di fare il punto sullo stato delle azioni intraprese e sulle nuove misure dedicate ai giovani, con particolare riferimento a GO! Generazione in Orbita.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore Casili e della direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio. Seguirà la plenaria dedicata alla Rete Galattica e al percorso partecipativo “Puglia ti Vorrei”, spazio di costruzione condivisa delle politiche giovanili regionali. Sarà poi presentata la misura GO!, con approfondimenti sul ruolo dei Nodi territoriali e sugli strumenti di attivazione a supporto dei giovani.

Durante il pranzo, dalle 13:00 alle 14:30, è previsto un momento di networking informale tra l’assessore, i referenti dei Nodi e i volontari del Servizio Civile Regionale. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, si terrà il laboratorio “GoodVibes”, dedicato alla formazione tra pari e al confronto diretto tra operatori della Rete per raccogliere buone pratiche e progettare insieme le attività future. La giornata si concluderà con una plenaria di restituzione e la condivisione dei risultati emersi dal workshop.

L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo, confronto e valorizzazione delle reti territoriali a supporto delle politiche giovanili in Puglia.