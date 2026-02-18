Monopoli, incontro su prevenzione e cura del tumore al seno con la Breast Care Unit

MONOPOLI – Un pomeriggio dedicato all’informazione, alla consapevolezza e alla prevenzione del tumore al seno si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale “La Rendella” di Monopoli. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Noi ci rialziamo sempre! di Maria di Giulio” in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune e con la Breast Care Unit del Policlinico di Bari.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Angelo Annese e dell’assessore alla Cultura Rosanna Perricci, l’evento, presentato da Agnese Martiradonna, entrerà nel vivo con gli interventi di medici ed esperti del Policlinico di Bari e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, tra cui il professor Marco Moschetta, coordinatore della Breast Care Unit, la professoressa Angela Gurrado, il professor Michele Maruccia, la professoressa Rossella Elia, e i dottori Alda Montanaro, Stefania Stucci e Michele Telegrafo.

Il tema centrale sarà rappresentato dalle terapie neoadiuvanti, affrontate come parte di un percorso di cura sempre più personalizzato e multidisciplinare. Saranno approfonditi i concetti di prevenzione di precisione, nuove tecniche diagnostiche tridimensionali e semiautomatiche, innovazioni chirurgiche oncoplastiche, ricostruttive e robotiche, e terapie oncologiche di precisione. Particolare attenzione sarà rivolta anche al tumore della mammella maschile.

“Con l’iniziativa di Noi ci rialziamo sempre! la Biblioteca Rendella si conferma uno spazio aperto alla vita e al benessere della comunità. Incontrarsi per informarsi significa dare a ogni cittadina e cittadino gli strumenti per proteggere la propria salute”, ha sottolineato Rosanna Perricci, assessore alla Cultura.

Maria Di Giulio, presidente dell’associazione, ha evidenziato l’importanza di sensibilizzare alla prevenzione e offrire sostegno morale alle donne che affrontano la malattia, grazie alla collaborazione con la Breast Care Unit.

Il professor Marco Moschetta ha ricordato come il modello multidisciplinare della Breast Unit migliori la qualità delle cure e la sopravvivenza delle pazienti. L’incontro includerà anche un momento di riflessione e benessere con Max Merlino, esperto in suonoterapia, che guiderà una sessione con campane tibetane.