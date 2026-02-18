Castellana Grotte, convegno sul ruolo terapeutico degli stili di vita nelle patologie gastrointestinali croniche

CASTELLANA GROTTE – Il Centro Congressi “Tina Anselmi” dell’IRCCS De Bellis ospiterà il 20 febbraio 2026 il convegno scientifico “Il corretto stile di vita. Un vecchio/nuovo farmaco in gastroenterologia”, dedicato all’integrazione degli stili di vita nella gestione delle malattie croniche gastrointestinali. L’iniziativa mira a colmare il divario tra le evidenze scientifiche e la loro applicazione pratica, valorizzando alimentazione personalizzata, attività fisica e gestione dello stress come strumenti terapeutici integrati.

I lavori si apriranno alle ore 9.00 con i saluti istituzionali del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e del Sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato, a cui seguiranno gli interventi del Presidente del CIV Enzo Delvecchio e del Commissario Straordinario Luigi Fruscio dell’IRCCS De Bellis. La chiusura sarà affidata al professor Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico.

Il programma scientifico si articolerà in tre sessioni principali. La prima sarà dedicata ai disturbi funzionali in gastroenterologia, approfondendo il ruolo della dieta personalizzata nella sindrome dell’intestino irritabile, l’impatto dei fattori psicologici, la gestione del dolore cronico e l’integrazione dell’esercizio fisico nei percorsi terapeutici. La seconda sessione riguarderà le patologie oncologiche gastrointestinali, con focus sul percorso di cura del paziente, la prevenzione e l’approccio multidisciplinare. La terza sessione affronterà le malattie dismetaboliche epatiche, in particolare la MASLD, analizzando diagnosi non invasive, opzioni terapeutiche e valutazioni costo-beneficio degli interventi sugli stili di vita.

La mattinata prevede inoltre una tavola rotonda sull’integrazione dello stile di vita nella pratica clinica quotidiana, moderata da Giancarlo Fiume, con la partecipazione dei professori Dario Colella e Leonilde Bonfrate, del dottor Luca Bisceglia, della dottoressa Rossella Tadoli e del dottor Donato Iannuzziello. Il confronto diretto tra relatori e partecipanti favorirà l’adozione di percorsi assistenziali concreti, sostenibili e misurabili nei risultati clinici.

Accreditato ECM, il convegno è rivolto a medici specialisti, medici di medicina generale, biologi, dietisti, infermieri e a tutti i professionisti coinvolti nella gestione delle patologie gastroenterologiche croniche. L’obiettivo è fornire strumenti scientificamente validati e immediatamente applicabili, capaci di migliorare gli outcome dei pazienti e di ridurre l’uso improprio di farmaci.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di aggiornamento scientifico e culturale, sottolineando il valore dello stile di vita come vero e proprio presidio clinico nelle terapie integrate per le malattie croniche.