Bari, giornata di studio sul Nuovo Codice della Strada per la Polizia Locale

BARI – È in corso oggi, presso il Comando della Polizia Locale di Japigia, una giornata di studio gratuita dedicata all’approfondimento del, a oltre un anno dall’entrata in vigore della. L’iniziativa rappresenta un momento di aggiornamento professionale per gli operatori della Polizia Locale e per tutti gli addetti ai lavori, con focus sulle criticità applicative e sulle prospettive future della normativa.

In apertura dei lavori, l’assessora alla Polizia Locale Carla Palone ha sottolineato l’importanza della formazione continua degli agenti, fondamentali per operare al meglio in una città in continua trasformazione. “La nostra è una città sempre più dinamica e il corpo della Polizia Locale fronteggia quotidianamente scenari complessi che richiedono competenze specifiche e capacità di gestione delle criticità”, ha dichiarato Palone, evidenziando come l’incontro rappresenti un’occasione preziosa di confronto e consolidamento del know-how.

Il comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo, ha moderato gli interventi e ribadito l’impegno dell’amministrazione nel promuovere percorsi di formazione continua: “Una Polizia Locale preparata e aggiornata rappresenta un valore aggiunto per l’intera comunità”, ha affermato.

Durante la mattinata, il dirigente comandante Saverio Petroni ha illustrato i principali aspetti del nuovo Codice della Strada, trattando temi come sospensione della patente, occupazioni di suolo pubblico, comportamenti vietati, novità su monopattini elettrici, condizioni psicofisiche dei conducenti, reati stradali e disciplina dell’autovelox, con uno sguardo ai nuovi scenari per il 2026.

Nel pomeriggio, il commissario Michele Santorsola approfondirà le procedure relative a targhe estere, REVE ed esterovestizione, fornendo indicazioni operative sui controlli e sull’applicazione dell’articolo 93 bis del Codice della Strada.

La giornata si concluderà con un test di valutazione finale, al termine del quale ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Coloro che completeranno il test riceveranno un attestato con valutazione valido ai fini della progressione in carriera, secondo quanto previsto dal CCNL e dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.