Fasano capitale della formazione luxury: al via il percorso di aggiornamento gastronomico di Happetito con lo chef stellato Domingo Schingaro

FASANO – È partito oggi, mercoledì 11 febbraio, presso l’, il percorso di, un’iniziativa pensata per elevare le competenze e la qualità dell’esperienza nel settore dell’accoglienza di alta gamma.

Il progetto, che unisce strategia, cultura gastronomica e formazione tecnica di alto profilo, è coordinato dallo chef stellato Domingo Schingaro, del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, noto a livello internazionale per la sua cucina identitaria pugliese. Schingaro, nel suo intervento di apertura, ha sottolineato come “l’ospitalità faccia parte del nostro DNA, ma l’eccellenza nasce dall’innovazione: comprendere le proprie priorità, valorizzare le capacità e spingersi oltre nel proprio settore”.

Il percorso si sviluppa in otto moduli, affidati a chef e professionisti di rilievo nazionale e locale, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una visione completa del mestiere del cuoco nel segmento luxury. Tra i relatori, spicca Luciano Tona, ex direttore di ALMA, la scuola di cucina più autorevole d’Italia, che ha aperto il percorso con un intervento sulla storia e la cultura dell’alimentazione, richiamando l’importanza di disciplina, identità culinaria e crescita continua.

I venti partecipanti, provenienti da diverse località della Puglia tra cui Carovigno, Bari, Castellana, Conversano, Poggiorsini, Turi, San Vito dei Normanni, Martina Franca, Locorotondo e Brindisi, confermano la vocazione regionale dell’iniziativa. Durante i moduli verranno utilizzati i prodotti di eccellenza dell’azienda Lepore Mare, integrando formazione tecnica e conoscenza del territorio.

Loredana Nisi, responsabile dell’House of Excellence di Happetito, ha evidenziato l’importanza strategica del progetto per il territorio: “Ospitare un percorso di tale portata consolida il ruolo di Fasano come punto di riferimento nel segmento luxury anche sul fronte della formazione. La collaborazione con Domingo Schingaro rafforza una visione condivisa che punta a creare competenze solide e consapevoli”.

L’iniziativa si conferma quindi come un momento di eccellenza e innovazione, capace di combinare tradizione, tecnica e visione contemporanea nel settore dell’ospitalità di lusso pugliese.