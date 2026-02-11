Johnny Marr live in Puglia: il chitarrista dei The Smiths al Locus Festival 2026

MINERVINO MURGE – Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica indipendente e alternativa:, chitarrista iconico e co-fondatore dei leggendari The Smiths, sarà protagonista alnella suggestiva cornice dellaa Minervino Murge. Si tratta di un’esibizione esclusiva per tutto il sud Italia, prevista per il 18 luglio.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 13 febbraio sui principali canali di vendita: Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e Dice.

Una carriera tra storia e innovazione

Johnny Marr ha scritto pagine fondamentali della musica alternativa. Dall’esordio con The Smiths, che lo ha consacrato come uno dei chitarristi e songwriter più influenti della sua generazione, il musicista britannico ha collaborato con artisti e progetti di rilievo come The The, Electronic, Modest Mouse, The Cribs, e con nomi come Pretenders, Talking Heads, The Avalanches e il compositore Hans Zimmer, con cui ha lavorato alla colonna sonora di No Time To Die, firmando insieme a Billie Eilish la title track candidata all’Oscar.

Il 2023 ha segnato i dieci anni della carriera solista con “Spirit Power: The Best of Johnny Marr”, raccolta che ripercorre i brani più significativi dei suoi quattro album di successo e include due nuovi inediti. Nel 2024 è stata la volta della riedizione rimasterizzata di Boomslang, e nel 2025 è stato pubblicato Look Out Live!, album che cattura l’energia dei suoi concerti, dai classici degli Smiths ai brani solisti, con ospiti come Neil Tennant dei Pet Shop Boys.

Il Locus Festival 2026

La ventiduesima edizione del Locus Festival, intitolata “Play what’s not there”, celebra il centenario della nascita di Miles Davis, ispirandosi alla sua celebre citazione sul creare musica con libertà e originalità. La manifestazione pugliese conferma la sua reputazione di evento eterogeneo e di alta qualità, con artisti di fama internazionale e nuove proposte musicali.

Tra le date già annunciate:

Bari, Fiera del Levante: David Byrne (23 giugno), Beat – 80’s King Crimson (3 luglio), Skunk Anansie (24 luglio), Frah Quintale (25 luglio), Marcus Miller presents We Want Miles (30 luglio)

Minervino Murge, Tenuta Bocca di Lupo: Johnny Marr (18 luglio)

Ostuni, Arena Bianca: John Legend (24 luglio)

Locorotondo, Masseria Ferragnano: Marco Castello, Jalen Ngonda, Mind Enterprises (7 agosto), I Cani + altro (8 agosto), Mannarino, Ezra Collective (9 agosto), La Nina + altro (12 agosto)

Fasano, Parco Archeologico di Egnazia: C.S.I. (2 settembre)



