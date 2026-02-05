Bari, il sindaco Leccese incontra il nuovo console generale della Georgia Irakli Koiava

BARI – Rafforzare i rapporti istituzionali, promuovere l’integrazione della comunità georgiana e sviluppare nuove opportunità culturali e accademiche. Sono questi alcuni dei temi al centro dell’incontro avvenuto questa mattina tra il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il nuovo console generale della Georgia a Bari, Irakli Koiava, recentemente insediatosi.

Durante il confronto è stata evidenziata l’importanza di consolidare la collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Consolato, anche alla luce della significativa presenza della comunità georgiana nell’area metropolitana barese, stimata in oltre 7.000 persone. Tra le prospettive condivise figurano l’avvio di collaborazioni accademiche tra università dei due Paesi e lo sviluppo di scambi culturali, con particolare attenzione alla danza e allo spettacolo, anche in sinergia con il Teatro Petruzzelli.

Nel corso dell’incontro si è discusso inoltre della possibilità di attivare collegamenti aerei diretti tra Bari e Tbilisi, nonché della disponibilità del Comune a mettere a disposizione spazi pubblici per attività consolari e per consentire ai cittadini georgiani residenti sul territorio di esercitare il diritto di voto.

Le parti hanno infine ribadito la volontà di rilanciare il gemellaggio tra Bari e Batumi, attivo dal 1987, attraverso nuove iniziative e progetti di cooperazione.

«Sono molto soddisfatto perché, nel corso di questo primo colloquio, sono stati affrontati i temi legati alla futura collaborazione sia con riferimento all’integrazione della numerosa comunità di onesti lavoratori georgiani sia in relazione al necessario contrasto dei fenomeni di devianza», ha dichiarato il sindaco Leccese al termine dell’incontro.