Putignano, presentazione del libro “Arte, Artigianato e Design in Puglia. Tradizione, modernità e futuro” alla Biblioteca Comunale

PUTIGNANO – Un incontro dedicato alla cultura materiale e alla creatività pugliese contemporanea. Venerdì 6 febbraio alle ore 18:00, nella Sala Laporta della Biblioteca Comunale di Putignano, sarà presentato il volume Arte, Artigianato e Design in Puglia. Tradizione, modernità e futuro, a cura di Pierpaolo Lala e Lara Gigante (Manni Editori, 2025). L’iniziativa è promossa dalla Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Putignano, nell’ambito della 632ª edizione dello storico Carnevale cittadino.

All’incontro interverranno i curatori del volume Pierpaolo Lala e Lara Gigante, insieme ad alcune figure rappresentative dell’artigianato regionale: Deni Bianco, artigiano della cartapesta di Putignano; Peppino Campanella, maestro vetraio di Polignano a Mare; e Cosimo Vestita, ceramista di Grottaglie. Previsti inoltre gli interventi di Elena Gentile, consigliera del CDA della Fondazione Carnevale di Putignano, e Silvia Laterza, capo delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte.

A moderare l’incontro sarà Marinilde Giannandrea, delegata alla Cultura della Delegazione FAI Trulli e Grotte. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto sulle radici artistiche e artigianali della Puglia e sulle prospettive future del design e delle produzioni creative del territorio, tra tradizione e innovazione.