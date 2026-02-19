Bari, Japigia: modifiche temporanee alla viabilità in via Toscanini per il cantiere BRT

BARI - Proseguono i lavori per la realizzazione del, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” nell’ambito del PNRR (Misura M2C2 – Inv 4.2). È stata firmata una’ordinanza dirigenziale che introduce, nel quartiere Japigia, per consentire l’avanzamento del cantiere.

Attualmente sono impegnati circa 100 operai in sette cantieri distribuiti in città. Realizzati finora 9,6 chilometri dei 23,6 chilometri complessivi di carreggiata previsti dal progetto.

Sono in fase di completamento anche le opere del capolinea di via di Maratona, in zona Fiera del Levante, dove convergeranno le linee Verde, Blu e Blu-bis del BRT insieme alle linee del trasporto pubblico provenienti da Santo Spirito, Palese, San Paolo e San Girolamo.

All’estremità opposta, il capolinea di via Aquilino, a Japigia, servirà le linee Verde e Rossa del BRT e i collegamenti da e per Torre a Mare, San Giorgio e Sant’Anna. Sono inoltre in realizzazione 14 banchine sulle 83 previste dal progetto.

Modifiche alla circolazione in via Toscanini

Le disposizioni saranno in vigore da lunedì fino al 23 marzo 2026:

Senso unico di marcia su via Toscanini tra via Caldarola e via Aquilino, direzione da via Caldarola verso via Aquilino

Divieto di fermata su entrambi i lati nello stesso tratto

Restringimento di carreggiata

Obbligo di svolta a destra su via Suglia all’intersezione con via Toscanini

Obbligo di proseguire diritto e svoltare a destra su Largo Puglia all’intersezione con via Toscanini

Obbligo di svolta a destra su via Toscanini all’intersezione con via Aquilino per il traffico proveniente da via Gentile

Divieto di accesso su via Toscanini all’intersezione con via Aquilino per i veicoli provenienti da via Gentile



