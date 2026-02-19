Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Progettazione Europea promosso dagli eurodeputati del Movimento 5 Stelle



BRUXELLES – Dopo il successo della prima edizione, sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Progettazione Europea, promosso dall'On. Valentina Palmisano e dagli altri eurodeputati del Movimento 5 Stelle.





L’iniziativa viene rinnovata con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati a chi intende cogliere le opportunità offerte dai fondi europei nel 2026. L’obiettivo è rafforzare le competenze in materia di europrogettazione, sostenendo territori, imprese, enti locali e giovani professionisti nella capacità di intercettare e gestire risorse comunitarie.





«Formare competenze significa dare forza alle nostre comunità – dichiara l’on. Palmisano –. L’accesso ai fondi europei rappresenta una leva strategica per lo sviluppo locale, l’innovazione e la crescita sostenibile. Con questo corso vogliamo mettere a disposizione strumenti pratici per trasformare le opportunità europee in progetti concreti».





Il corso è gratuito, interamente online e prevede il rilascio di un certificato finale. Il percorso formativo è articolato in moduli pratici dedicati all’accesso ai bandi europei, alla progettazione, alla costruzione di partenariati, alla gestione e alla rendicontazione dei progetti.





L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle per avvicinare cittadini, amministrazioni e realtà produttive alle istituzioni europee e per favorire un utilizzo efficace e consapevole delle risorse comunitarie.





Le iscrizioni sono aperte al seguente link: https://forms.gle/dnh7JNNkFw8K1E3Z6



