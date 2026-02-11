Bari, parco mezzi abbandonati allo stadio Della Vittoria: da quattro a sei bus, lo sconcerto del Coni

BARI – Colpo di scena allo stadio Della Vittoria: dopo la denuncia mediatica del presidente del Coni Puglia, Angelo Giliberto, sui quattro bus fatiscenti abbandonati nell’area, la situazione peggiora invece che migliorare. Ieri Giliberto si era detto soddisfatto per l’impegno del Comune, che aveva ripulito la zona e promesso il ritorno al decoro in un luogo simbolo dello sport barese, sede del Coni, di alcune federazioni, di palestre e della Medicina dello Sport.

Oggi però la realtà è un’altra: i quattro mezzi rimangono al loro posto e, questa mattina, altri due bus ex Amtab sono stati aggiunti al parco rottami, portando il totale a sei. La decisione ha lasciato incredulo e sconcertato il presidente Giliberto, che aveva sperato in un intervento risolutivo da parte dell’amministrazione comunale.