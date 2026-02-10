Coppa Italia, Como sorprende il Napoli: Lobotka sbaglia dal dischetto, i lombardi volano in semifinale
NAPOLI - Como si regala la semifinale di Coppa Italia al termine di una gara combattuta contro il Napoli. Il match regolare si chiude sull’1-1: i lombardi passano in vantaggio nel primo tempo con Baturina su rigore, poi all’inizio della ripresa Vergara riporta in equilibrio il punteggio.
Nei tempi regolamentari e supplementari il risultato non cambia, e si va ai calci di rigore. Dopo una lunga sequenza, decisivo l’errore di Lobotka, parato da Butez, che consegna la vittoria al Como. La squadra lombarda affronterà l’Inter in semifinale.