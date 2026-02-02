Bari: parte il nuovo servizio di diserbamento gestito da Amiu Puglia

BARI – È iniziato ieri, domenica 1° febbraio, ilper la città di Bari, gestito da, con programmazione biennale. Gli interventi si svolgeranno, coprendo

Il territorio è diviso in 11 zone, con cinque passaggi annuali ciascuna: uno da gennaio ad aprile, tre da maggio a settembre e uno da ottobre a dicembre. Saranno impiegati 25 operatori suddivisi in cinque squadre dedicate a diserbo, raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento, monitoraggio e aree sensibili a impatto zero.

I cittadini potranno controllare giornalmente lo svolgimento degli interventi sul sito www.amiupuglia.it e, nelle prossime ore, sarà disponibile una mappa con le zone e i giorni di attività.

“Il nuovo servizio permette di potenziare i passaggi, soprattutto nei mesi estivi, e di affrontare meglio le criticità legate ai cambiamenti climatici”, sottolinea l’assessora al Clima, Elda Perlino. La presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, evidenzia come la programmazione pubblica favorisca trasparenza, controllo e vicinanza ai cittadini.