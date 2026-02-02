Consiglio regionale, seduta di insediamento: Toni Matarrelli eletto presidente



Ha ricoperto anche la carica di presidente dell’Autorità idrica pugliese dal 29 giugno 2020 al 20 ottobre 2025.



La sua carriera politica ebbe inizio nel 2000 con l’elezione a consigliere comunale di Mesagne, ricoprendo la carica di assessore all’urbanistica e successivamente alle politiche sociali. Dal 2004 al 2009 è stato consigliere provinciale di Brindisi.



Fu rieletto consigliere comunale a Mesagne da giugno ad agosto 2007 e da maggio 2008 a novembre 2009. È stato segretario provinciale del Partito di Rifondazione Comunista a Brindisi da novembre 2008 a marzo 2009, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista da luglio 2008 a marzo 2009 e coordinatore provinciale di SEL da settembre 2009.

BARI - Con 36 voti favorevoli Toni Matarrelli è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Puglia per la XII legislatura. Tredici sono state le schede bianche e due voti sono stati espressi uno per Decaro e uno per Scatigna. Il nome di Matarrelli è stato indicato dal capogruppo del Pd Stefano Minerva a nome di tutti i consiglieri della maggioranza.Toni Matarrelli, nato a Krefeld in Germania il 4 febbraio 1975 e residente a Mesagne (BR), è laureato in materie letterarie. È stato sindaco della Città di Mesagne dal 13 giugno 2019 al 20 ottobre 2025 e presidente della Provincia di Brindisi dal 6 marzo 2022 al 20 ottobre 2025. È stato eletto consigliere regionale alle elezioni del novembre 2025 per la lista PD della Circoscrizione di Brindisi con 24.534 voti. Si tratta della sua seconda elezione a consigliere regionale dopo quella del 2010, per la lista di Sinistra Ecologia e Libertà, quando nel corso della IX legislatura venne eletto alla Camera dei Deputati alle politiche del 2013, motivo per il quale si dimise dalla carica di consigliere e continuò a svolgere quella di parlamentare fino al 2018.