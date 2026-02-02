Tommaso Gioia: 'Un ruolo di garanzia al servizio dell’Aula e della Puglia'

- "Oggi si è tenuta la prima seduta del Consiglio regionale della Puglia per la XII Legislatura, un momento istituzionale di grande importanza che segna l’avvio ufficiale dei lavori dell’Assemblea regionale. Grazie alla fiducia dei colleghi della maggioranza, sono stato eletto segretario d’Aula, un incarico prestigioso che intendo svolgere con senso di responsabilità, equilibrio e rispetto delle istituzioni. Un ruolo di garanzia, che affiancherò con lo stesso spirito che contraddistingue la funzione del Presidente dell’Assise, nell’interesse di tutti i consiglieri e dell’intera comunità pugliese. Rivolgo i miei complimenti a tutte le consigliere e a tutti i consiglieri regionali che, già da domani, saranno chiamati a lavorare con impegno per affrontare e risolvere le problematiche che interessano la Regione Puglia e i suoi territori. Un sincero in bocca al lupo va al Presidente del Consiglio regionale, Tony Matarrelli, che sono certo saprà ricoprire il suo incarico con autorevolezza e imparzialità, garantendo il corretto funzionamento dell’Aula. All’intera Giunta regionale e al Presidente della Regione, Antonio Decaro, rivolgo i miei auguri di buon lavoro, nella assoluta certezza che questa legislatura sarà all’altezza delle sfide che attendono la Puglia, mettendo sempre al centro i diritti, i bisogni e le speranze dei cittadini".