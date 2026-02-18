Bari, “Piazza Idea” anima piazza Umberto e piazza Cesare Battisti: quattro giorni di eventi gratuiti

BARI – Proseguono da domani, giovedì 19 febbraio, a domenica 22 gli appuntamenti di “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, il programma promosso dal Comune di Bari per valorizzare e animare piazza Umberto e piazza Cesare Battisti attraverso un calendario di attività sociali e culturali gratuite.

L’iniziativa, che si svilupperà fino a giugno, prevede complessivamente 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, con l’obiettivo di contrastare degrado e marginalità sociale e restituire vivibilità e sicurezza ai due spazi centrali della città.

Nel fine settimana in arrivo, le piazze ospiteranno attività dedicate ai diritti dell’infanzia, esperienze di comunicazione radiofonica, passeggiate urbane, incontri contro gli stereotipi legati alla disabilità, laboratori creativi e iniziative sulla tutela dell’ambiente e degli animali.

Si parte giovedì 19 febbraio in piazza Cesare Battisti con “Piccoli e diritti”, laboratorio sui diritti dell’infanzia rivolto alle scuole primarie, e con “Diventa speaker per un giorno”, esperienza aperta a tutte le età per sperimentare la conduzione radiofonica.

Venerdì 20 febbraio, oltre a un nuovo appuntamento con “Piccoli e diritti”, in piazza Umberto è in programma una passeggiata esperienziale alla scoperta del paesaggio urbano e naturale, tra osservazioni botaniche e attività sensoriali.

Sabato 21 febbraio spazio al confronto pubblico con “Diverso da chi? Normale perché? Sfatiamo stereotipi”, incontro dedicato ai temi della disabilità fisica e cognitiva. In programma anche un laboratorio di guerrilla urbana con installazioni in lana e letture animate in occasione della Giornata Mondiale della Lingua Madre, oltre a un appuntamento pomeridiano di letture e dialoghi sui temi del consenso e delle relazioni.

Domenica 22 febbraio la mattinata sarà dedicata alla tutela degli animali con il talk “Educare al rispetto”, seguito dal laboratorio “Piccoli supereroi dell’ambiente” sulla riduzione della plastica e corretta gestione dei rifiuti, e da “Flying Sunday”, attività creativa per la costruzione di aquiloni e aeroplanini di carta.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione. Eventuali variazioni saranno comunicate sul portale istituzionale e sui canali social del Comune. L’obiettivo del programma è rafforzare il senso di comunità e promuovere gli spazi pubblici come luoghi di incontro intergenerazionale, attraverso percorsi educativi, culturali e creativi capaci di coinvolgere famiglie, bambini e studenti.