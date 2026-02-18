Aperitour 2026, il “Vivere di Turismo Festival” fa tappa a Bari dopo l’esordio di Lecce

BARI – Dopo la tappa inaugurale di Lecce, “Aperitour 2026” arriva domani a Bari con il tour nazionale promosso da Vivere di Turismo, realtà ideatrice del Vivere di Turismo Festival. Un viaggio in 12 città, da sud a nord, per raccontare un modello di ospitalità extralberghiera che mette al centro persone, relazioni e impatto sui territori.

Il progetto, per la prima volta, porta fuori da Rimini il format del Festival, trasformandolo in un’iniziativa itinerante che unisce formazione professionale, networking territoriale e momenti di convivialità. L’obiettivo è costruire una nuova narrazione dell’accoglienza, fondata su sostenibilità, identità locale e valore condiviso.

La scelta di partire dalla Puglia riconosce al territorio un ruolo di primo piano nello sviluppo di un turismo diffuso e responsabile. Un modello che ha saputo valorizzare case, masserie e dimore storiche, trasformandole in esperienze autentiche senza perdere il legame con le comunità locali.

Aperitour nasce come progetto culturale prima ancora che formativo. “Le persone non cercano solo contenuti, cercano connessioni e senso di appartenenza”, spiega Danilo Beltrante, fondatore di Vivere di Turismo. Il format prevede momenti di aggiornamento su trend di mercato, strategie operative e strumenti concreti per migliorare il posizionamento delle strutture, ma anche spazi espositivi per aziende del settore e occasioni di confronto tra operatori.

Elemento distintivo del tour è la partecipazione del duo comico The Host in Power – Peppe & Ciccio, che porterà in scena uno spettacolo dedicato al mondo dell’ospitalità, raccontandone con ironia contraddizioni e potenzialità.

Dopo Lecce, la seconda tappa è in programma il 19 febbraio a Bari, presso Il Giardino dei Tempi – Orto Botanico. Il calendario proseguirà poi a Firenze, La Spezia, Venezia, Salerno, Bologna, Torino, Milano, Roma, Catania e Sciacca, disegnando una mappa dell’ospitalità italiana che attraversa territori a forte vocazione turistica e grandi città.

Durante il tour sarà presentata anche una ricerca dell’Università degli Studi di Firenze sull’impatto dell’ospitalità extralberghiera nelle comunità locali, con l’obiettivo di fornire strumenti di misurazione e miglioramento del settore.

Aperitour rappresenta il prologo del Vivere di Turismo Festival 2026, in programma a Rimini nel novembre 2026, giunto alla quarta edizione. Un appuntamento che negli anni è diventato il principale evento italiano dedicato al turismo extralberghiero, modello che intreccia economia, sostenibilità, relazioni e impatto sociale.

L’iniziativa è aperta a operatori del settore, aspiranti host, property manager e cittadini interessati a conoscere più da vicino il mondo dell’accoglienza consapevole.