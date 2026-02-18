'Tuffo di Capodanno 2026', chiusa la XVI edizione: consegnati €6.050 della Raccolta Fondi alla Asd 'Mattia Passante' Brindisi per il Progetto 'Psiconcologia in corsia'



BRINDISI - La cerimonia di consegna ufficiale del ricavato della raccolta fondi ha chiuso di fatto la XVI Edizione del "Tuffo di Capodanno" 2026 di Brindisi. - La cerimonia di consegna ufficiale del ricavato della raccolta fondi ha chiuso di fatto la XVI Edizione del "Tuffo di Capodanno" 2026 di Brindisi.





La consegna del contributo di 6.050 euro destinati all’Associazione Mattia Passante, ha rappresentato non solo un gesto simbolico, ma la concretizzazione di un abbraccio collettivo che la città ha voluto donare ai pazienti affetti da tumori cerebrali, ai loro familiari e ai caregiver, attraverso il progetto "Psiconcologia in corsia" attivato dall’Associazione Mattia Passante di Brindisi presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Ospedale "Perrino".





L’edizione 2026 della goliardata tutto cuore resterà nella nostra storia: 586 partecipanti, nuovo record con donne, uomini, bambini, cittadini e amici arrivati anche dall’estero, tutti uniti dallo stesso spirito. Nonostante il vento e le incertezze iniziali, nessuno si è tirato indietro. E questo entusiasmo e questa determinazione, anche in questa occasione, si sono trasformate in un aiuto concreto.





Particolarmente suggestivo il momento della rivelazione della cifra raccolta, avvenuta all’interno dell’Hotel Nettuno di Brindisi alla presenza di Danilo Passante, Presidente dell’Associazione beneficiaria e di Rita Rampino, genitori di Mattia Passante a cui il sodalizio è dedicato. Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso di "Summer Time – Animazione & Spettacolo" che firma l’organizzazione dell’evento insieme al gruppo organizzativo composto da Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Emanuele Caroli, Alessandro Cazzato, Maria Grazia Chiechi, Giampiero Prutentino e Adriano Zezza hanno dato vita alla cerimonia con profonda emozione e quel senso di orgoglio scaturito dalla generosa risposta della comunità cittadina che, ancora una volta, ha dimostrato quanto Brindisi sappia essere grande quando si tratta di solidarietà. Ogni iscrizione, ogni contributo, ogni parola di incoraggiamento ha avuto un peso determinante nel raggiungere questo risultato. Un contributo collettivo che rappresenta il cuore di una città che ha scelto di iniziare l’anno con un gesto di speranza e vicinanza concreta verso chi sta affrontando una delle sfide più difficili della vita.





Il tradizionale appuntamento del primo giorno dell’anno brindisino può contare inoltre sulla sinergia di tante realtà, ad iniziare dall’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI e la collaborazione di "Puliamoilmare Brindisi" rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo, "Uniti per lo Sport" Brindisi del Presidente Carmine Iaia, Italia Love Tv, Asd "Volare in Salento", del Presidente Diego Provinzano, l’Associazione "ScubaDive Brindisi" del Sub e Presidente Giuseppe Mesiano ed il Media Partner Antenna Sud.





Il nuovo record è quindi il risultato di una grande sinergia che ricorda a tutti come insieme si possa fare davvero la differenza.