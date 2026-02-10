Bari, pubblicati gli esiti dell’avviso “La casa nel Parco – La Rossani partecipa”

BARI - Il Comune di Bari ha reso noti gli esiti dell’avviso “La casa nel Parco – La Rossani partecipa”, finalizzato a selezionare enti del terzo settore e ATS per la co-progettazione di attività e funzioni legate alla gestione di alcuni spazi della ex Caserma Rossani. La determina, firmata dalla dirigente della ripartizione Politiche educative e giovanili, approva gli elenchi delle istanze pervenute.

Sono state presentate 10 domande: 8 entro il termine del 4 febbraio e quindi ammesse alla valutazione, 2 escluse per ritardo. Tra le ammesse, una è stata ritenuta non conforme ai requisiti. Restano quindi 7 le istanze ammesse: Breathing Art Company, Kreact, Maze Esports Aps, Micronecta Society, Scomodo Ets, Tou.Play Ets e Collettivo Apeirogono. Nei prossimi giorni la commissione procederà alla verifica delle dichiarazioni e alla valutazione qualitativa dei progetti.

L’assessora alle Culture Paola Romano ha sottolineato l’importanza del percorso partecipativo: “L’obiettivo è avviare una sperimentazione condivisa con le realtà culturali giovanili e arrivare rapidamente alla sottoscrizione dei primi patti di collaborazione per l’avvio delle attività, rendendo la Rossani un luogo vivo e aperto alla città”.

L’avviso si inserisce in un percorso di ascolto e partecipazione promosso tra ottobre e dicembre 2025, articolato in tre tappe: la presentazione del progetto e i primi laboratori partecipativi (23 ottobre), un Inspiration Pitch con esperienze under 35 nella gestione di spazi culturali (14 novembre) e una raccolta strutturata di contributi per affinare criteri e contenuti dell’avviso (19 dicembre).

Il progetto punta a creare una governance condivisa e una programmazione culturale di qualità, con particolare attenzione al protagonismo dei giovani under 35. La fase sperimentale sarà accompagnata da azioni di capacity building e co-progettazione per rafforzare competenze e sostenibilità dei soggetti coinvolti.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bari con il sostegno di ANCI attraverso il Fondo Politiche Giovanili 2022 e in raccordo con la Regione Puglia, nell’ambito del percorso di valorizzazione della ex Caserma Rossani come polo pubblico di cultura, creatività e innovazione sociale.