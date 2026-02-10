Sudestival a Monopoli: retrospettiva su Bertolucci, masterclass con grandi ospiti e nuovi appuntamenti tra concorsi e cinema d’autore

MONOPOLI - Prosegue con nuovi appuntamenti il Sudestival, il Festival della Città di Monopoli ideato e diretto da Michele Suma e organizzato dall’Associazione culturale Sguardi. Dopo i primi weekend di grande partecipazione, tra anteprime, proiezioni speciali e la consegna del premio “Buona la Prima!” a Lorenza Indovina, la rassegna entra nel vivo con retrospettive, concorsi e masterclass dedicate agli studenti.

Tra i momenti centrali dell’edizione la retrospettiva “Gli imprescindibili”, quest’anno dedicata a Bernardo Bertolucci. Dopo l’apertura con la proiezione per il cinquantenario di Novecento alla presenza di Stefania Sandrelli, il programma prosegue il 14 febbraio con Prima della rivoluzione (1964), racconto del conflitto interiore di un giovane borghese diviso tra politica, famiglia e sentimenti. Il 21 febbraio sarà la volta de Il conformista (1970), ritratto di un uomo disposto ad aderire al potere fascista pur di inseguire la normalità, mentre il 28 febbraio chiuderà la sezione Ultimo tango a Parigi (1972), proposto in copia proveniente dal CSC-Cineteca Nazionale.

Grande spazio anche alla formazione con le masterclass, da sempre uno dei punti di forza del festival, unico in Italia diretto e organizzato da docenti. Dopo gli incontri con Michela Andreozzi, Emilio Della Chiesa e Marco Tullio Giordana, il 13 febbraio interverrà Duccio Cimatti con una lezione sul ruolo del direttore della fotografia. Il 4 marzo sarà ospite il regista Antonio Padovan, mentre il 5 marzo Fabio Mollo, insieme allo sceneggiatore Salvatore De Mola, al produttore Silvio Maselli e all’attore Luka Zunic, approfondirà la narrazione seriale. Chiusura il 14 marzo con il compositore Michele Braga e un incontro dedicato alla musica per il cinema. Prosegue inoltre la sezione Kids, rivolta alle scuole primarie, con le proiezioni di Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco il 20 febbraio e La piccola Amélie il 27 febbraio.

Continuano anche i concorsi. Nella sezione DOC sono in programma quattro proiezioni con la presenza dei registi: il 12 febbraio Rino Gaetano – Sempre più blu di Giorgio Verdelli, il 19 febbraio Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo, il 26 febbraio Francesco De Gregori Nevergreen di Stefano Pistolini e il 5 marzo Brunori Sas – Il tempo delle noci di Giacomo Triglia. Per il concorso Lungometraggi, il 13 febbraio Mara Fondacaro presenterà Il primo figlio, il 20 febbraio Ludovica Rampoldi porterà Breve storia d’amore e il 27 febbraio Giovanni Esposito chiuderà con Nero.

Giunto alla 26esima edizione e affiliato all’AFIC, il Sudestival si conferma punto di riferimento per il cinema italiano di qualità in Puglia, con uno sguardo particolare alle opere prime, ai documentari e ai nuovi linguaggi del grande schermo, nella cornice della città di Monopoli.