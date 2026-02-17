“Il Monello” ritrova la sua voce a Fasanomusica: Chaplin rivive con l’Orchestra Possibile
FASANO – Venerdì 20 febbraio il Nuovo Teatro Sociale di Fasano ospita uno degli appuntamenti più significativi della stagione di Fasanomusica: per la prima volta in assoluto, “Il Monello” (The Kid, 1921) di Charlie Chaplin sarà proiettato con una sonorizzazione dal vivo affidata all’Orchestra Possibile.
Il primo lungometraggio chapliniano, scritto, diretto, interpretato e musicato dallo stesso autore, torna così sul grande schermo in una veste rinnovata, capace di coniugare memoria storica e sensibilità contemporanea. Nella tradizione del cinema muto, il film era accompagnato da pianisti e rumoristi che costruivano dal vivo il paesaggio sonoro. L’Orchestra Possibile rilegge oggi quella prassi in una “numero zero” che intreccia brani originali e pagine tratte dalla grande storia della musica, in un tessuto sonoro coerente con la poetica chapliniana.
Un progetto artistico e civile
L’ensemble nasce da un’idea dei Maestri Antonio Di Lorenzo e Vincenzo Deluci. Di Lorenzo, batterista e compositore con una carriera internazionale, cura la direzione dell’orchestra; Deluci, fondatore dell’associazione Accordi Abili, è tra le figure di riferimento della musica inclusiva.
L’Orchestra Possibile rappresenta un unicum nel panorama musicale: riunisce professionisti, studenti delle scuole a indirizzo musicale “Collodi-Bianco” e “Pascoli” di Fasano, del Liceo Musicale “L. Russo” di Monopoli, ragazzi del Villaggio SOS di Ostuni e musicisti con disabilità. Nato come progetto PCTO del Liceo Musicale “Luigi Russo”, il laboratorio si configura come un’esperienza formativa e artistica in cui le differenze diventano valore espressivo condiviso.
Un repertorio trasversale
Il programma musicale attraversa epoche e generi: da Poulenc a Saint-Saëns, da Glinka ad Arvo Pärt, da Corelli a Gershwin, fino a Cole Porter, Henry Mancini, Jobim, Cocciante, Led Zeppelin e The Doors, accanto a composizioni originali firmate da Antonio Valente, Valentina Irlando, Johnatan Faralli e dagli stessi Di Lorenzo e Deluci.
Accanto ai due direttori, sul palco musicisti come il trombettista Pippo Congedo e la violoncellista Valentina Irlando, protagonista di tournée internazionali, insieme a un ampio organico che fonde strumenti classici e moderni in un impianto sonoro di forte intensità emotiva.
Due appuntamenti
L’evento, realizzato in collaborazione con la rassegna Khatarà, prevede una matinée per le scuole (già sold out) e uno spettacolo serale aperto al pubblico (ingresso 5 euro). L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Fasano, di Puglia Culture, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.
La sonorizzazione dal vivo de “Il Monello” si propone come un’esperienza rara: non solo la riscoperta di un capolavoro del cinema muto, ma un progetto che intreccia arte, formazione e inclusione, restituendo alla musica il suo ruolo più autentico di linguaggio capace di generare comunità.