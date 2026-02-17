“Il Monello” ritrova la sua voce a Fasanomusica: Chaplin rivive con l’Orchestra Possibile

FASANO – Venerdì 20 febbraio ilospita uno degli appuntamenti più significativi della stagione di: per la prima volta in assoluto, “Il Monello” (The Kid, 1921) disarà proiettato con una sonorizzazione dal vivo affidata all’

Il primo lungometraggio chapliniano, scritto, diretto, interpretato e musicato dallo stesso autore, torna così sul grande schermo in una veste rinnovata, capace di coniugare memoria storica e sensibilità contemporanea. Nella tradizione del cinema muto, il film era accompagnato da pianisti e rumoristi che costruivano dal vivo il paesaggio sonoro. L’Orchestra Possibile rilegge oggi quella prassi in una “numero zero” che intreccia brani originali e pagine tratte dalla grande storia della musica, in un tessuto sonoro coerente con la poetica chapliniana.

Un progetto artistico e civile

L’ensemble nasce da un’idea dei Maestri Antonio Di Lorenzo e Vincenzo Deluci. Di Lorenzo, batterista e compositore con una carriera internazionale, cura la direzione dell’orchestra; Deluci, fondatore dell’associazione Accordi Abili, è tra le figure di riferimento della musica inclusiva.

L’Orchestra Possibile rappresenta un unicum nel panorama musicale: riunisce professionisti, studenti delle scuole a indirizzo musicale “Collodi-Bianco” e “Pascoli” di Fasano, del Liceo Musicale “L. Russo” di Monopoli, ragazzi del Villaggio SOS di Ostuni e musicisti con disabilità. Nato come progetto PCTO del Liceo Musicale “Luigi Russo”, il laboratorio si configura come un’esperienza formativa e artistica in cui le differenze diventano valore espressivo condiviso.

Un repertorio trasversale

Il programma musicale attraversa epoche e generi: da Poulenc a Saint-Saëns, da Glinka ad Arvo Pärt, da Corelli a Gershwin, fino a Cole Porter, Henry Mancini, Jobim, Cocciante, Led Zeppelin e The Doors, accanto a composizioni originali firmate da Antonio Valente, Valentina Irlando, Johnatan Faralli e dagli stessi Di Lorenzo e Deluci.

Accanto ai due direttori, sul palco musicisti come il trombettista Pippo Congedo e la violoncellista Valentina Irlando, protagonista di tournée internazionali, insieme a un ampio organico che fonde strumenti classici e moderni in un impianto sonoro di forte intensità emotiva.

Due appuntamenti

L’evento, realizzato in collaborazione con la rassegna Khatarà, prevede una matinée per le scuole (già sold out) e uno spettacolo serale aperto al pubblico (ingresso 5 euro). L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Fasano, di Puglia Culture, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

La sonorizzazione dal vivo de “Il Monello” si propone come un’esperienza rara: non solo la riscoperta di un capolavoro del cinema muto, ma un progetto che intreccia arte, formazione e inclusione, restituendo alla musica il suo ruolo più autentico di linguaggio capace di generare comunità.



