Bari snodo dell’AI applicata all’impresa: UniCredit Start Lab 2026 al Politecnico di Bari

BARI - Bari si candida a diventare uno dei principali hub del Mezzogiorno per l’Intelligenza Artificiale applicata all’impresa. Il 18 febbraio il Politecnico di Bari ospiterà la tappa barese del Roadshow, il programma del gruppo UniCredit dedicato allo sviluppo di startup e PMI innovative e alla connessione tra ecosistema imprenditoriale, ricerca e capitale.

L’iniziativa si inserisce in uno scenario di forte evoluzione del mercato dell’innovazione. Nel 2025 i finanziamenti equity alle startup italiane hanno raggiunto 1,456 miliardi di euro, con operazioni mediamente più consistenti ma ancora fortemente concentrate nel Nord Italia, che assorbe oltre 1,17 miliardi della raccolta complessiva. Un dato che evidenzia la necessità di rafforzare il dialogo tra università, imprese e sistema finanziario per sostenere la crescita del Sud.

AI, competitività e Data Center Valley

Il focus dell’evento sarà il ruolo dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie digitali come leve strategiche di competitività industriale e sviluppo territoriale, con un’attenzione specifica al potenziale della Puglia come hub infrastrutturale europeo.

Tra i temi centrali:

evoluzione dell’ecosistema startup e nuove traiettorie di crescita industriale;

impatti dell’AI sulle filiere produttive e sul tessuto delle PMI;

prospettive legate alla Puglia Data Center Valley, con progetti hyperscale fino a oltre 2 GW e investimenti potenziali superiori ai 100 miliardi di euro.

Il Sud nei numeri

Nel Mezzogiorno si contano 2.825 startup e PMI innovative, pari al 19% del totale nazionale. La Puglia registra 644 realtà innovative, di cui 329 nella sola area di Bari, confermando il territorio come uno dei poli emergenti dell’innovazione tecnologica nel Sud Italia.

L’incontro prevede panel e tavole rotonde con rappresentanti del mondo accademico, corporate e venture capital su AI e nuove opportunità per startup e PMI, innovazione industriale e impatti sul business, oltre a strategie di crescita sostenibile.

Un confronto che punta a rafforzare la competitività del territorio e a consolidare il ruolo di Bari come snodo strategico dell’innovazione nel Mezzogiorno.

📍 Sala Eventi del Nuovo Rettorato – Politecnico di Bari

📅 18 febbraio 2026 – ore 10.30

📌 Via Re David 200 – Piano -1