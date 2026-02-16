Uggiano La Chiesa, morto l’operaio 22enne Luca Pezzulla
LECCE - Non ce l’ha fatta Luca Pezzulla, l’operaio di 22 anni rimasto gravemente ferito sabato scorso nell’azienda edile di famiglia a Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce.
Il giovane, figlio del titolare della ditta, sarebbe stato coinvolto nel ribaltamento di un mezzo meccanico mentre si trovava al lavoro. Trasportato d’urgenza all’ospedale Ospedale Vito Fazzi di Lecce, era ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche.
Nonostante le cure dei medici, il 22enne è deceduto nelle scorse ore. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente sul lavoro