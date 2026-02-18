Bari, venerdì 20 febbraio l’inaugurazione della sede del M5S e incontro sul referendum sulla giustizia

BARI – Venerdì 20 febbraio alle ore 17 sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede del Gruppo Territoriale di Bari del, in via Piccinni 108. All’evento parteciperanno, tra gli altri, il coordinatore regionale Leonardo Donno, il deputato barese, la deputata, la capogruppo in Consiglio regionale, l’assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia Sociale, oltre a consiglieri comunali e municipali del territorio.

Subito dopo il taglio del nastro, alle ore 18, si terrà un incontro dal titolo “Quando il potere vuole controllare la giustizia, la risposta è no”, dedicato alle ragioni del No al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’iniziativa vedrà il dialogo con gli avvocati Dario Belluccio e Roberta De Siati e con il magistrato a riposo Giuseppe Scelsi, con la partecipazione del deputato Gianmauro Dell’Olio e dell’assessore Nicola Grasso. L’apertura e la chiusura dell’evento saranno curate da Stefania Girone, mentre la moderazione degli interventi sarà affidata a Stefania Maggiore, referente del Gruppo Territoriale alla formazione.

L’inaugurazione e il successivo incontro rappresentano un momento di dialogo e confronto politico sul tema della giustizia e sulla partecipazione attiva dei cittadini nelle scelte referendarie.