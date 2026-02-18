Ostuni, presentazione di 'OstuniTrekking, Guida ai sentieri dal mare alla collina in Valle d'Itria' di Giuseppe e Sara Macchitella



Appuntamento presso lo Showroom di Farina Pianoforti via San G. Bosco 2, str. per Carovigno, il 22 febbraio 2026 alle 17.00.





OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sarà presentato domenica 22 febbraio alle ore 17 il libro "OstuniTrekking", una guida ai migliori sentieri tra mare e collina in Valle d’Itria a cura di Giuseppe Macchitella e Sara Macchitella, distribuito sulla piattaforma di vendita on line Amazon.





L’evento di presentazione si svolgerà a Ostuni presso lo Showroom di Farina Pianoforti sito sulla via per Carovigno. L’incontro, moderato da Conny Lattarulo, punta a raccontare il frutto di un’esperienza decennale sul campo, periodo durante il quale Giuseppe Macchitella, alla guida di un gruppo di appassionati, ha percorso e scoperto oltre 50 percorsi tutti mappati e descritti tra Ostuni, la Valle d’Itria e la Selva di Fasano.





"Una guida pratica e ispirazionale, pensata per chi ama camminare, osservare e respirare la bellezza di un territorio unico che contiene percorsi adatti a ogni livello, mappe e indicazioni utili, approfondimenti su natura, storia e paesaggi" è il commento dell’esperto trekker del gruppo "I Camminatori Ostuni" al quale aderiscono oltre 80 iscritti provenienti non solo dalla Città bianca ma anche da Comuni limitrofi e persino stranieri.





"Questo libro, creato a 4 mani, è una raccolta dei momenti più significativi degli appuntamenti di trekking svolti con mio padre" spiega Sara Macchitella, giornalista e già autrice di otto edizioni di "OstuniPocket" guide turistiche tascabili in italiano e inglese "Abbiamo raccolto e documentato il tutto con le immagini scattate da noi e dai nostri compagni di cammino con una missione – aggiunge - un invito a continuare a camminare".





Per il 2026 il leader dell’affiatato gruppo, Giuseppe Macchitella, ha già stilato un ricco programma che illustrerà in conferenza anche per chi è nuovo e vorrà unirsi.





Non mancheranno gli ormai consolidati appuntamenti fuori dal nostro territorio, come la Selva di Fasano, la costa monopolitana, la Gravina di Cisternino, la Riserva Naturale di Torre Guaceto, i sentieri costieri salentini, il Bosco delle Pianelle, la Ciclovia dell’acquedotto.





Verranno ripetuti in estate i trekking in notturna per ammirare la luna piena con grigliata e che tanto successo riscossero lo scorso anno, nonché quello alle prime luci dell’alba.