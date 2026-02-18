Bari, incendio in una pescheria di San Giorgio: fiamme domate dai Vigili del Fuoco

BARI – Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi a San Giorgio, dove un incendio ha interessato una pescheria situata sul litorale. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile da diverse zone circostanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato causato da un malfunzionamento dell’impianto fotovoltaico installato sull’edificio.

Non risultano al momento feriti, mentre le autorità competenti stanno valutando l’entità dei danni e le cause precise dell’incendio.