Bari, visori di realtà virtuale per migliorare l’esperienza dei pazienti all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”

– Tre visori disono ora a disposizione dell’, nell’ambito delle attività di ricerca traslazionale. I dispositivi, acquistati con fondi della Ricerca Corrente, saranno impiegati in progetti finalizzati a migliorare l’esperienza del paziente durante procedure diagnostiche e interventistiche.

La tecnologia consente di immergere il paziente in ambienti virtuali rilassanti, con immagini e suoni studiati per favorire distrazione e comfort emotivo. L’obiettivo è ridurre lo stress procedurale, migliorare la collaborazione del paziente e, dove possibile, contenere l’uso di farmaci ansiolitici o sedativi.

I visori saranno utilizzati durante procedure mininvasive e infusioni di chemioterapia, momenti delicati del percorso oncologico che, pur svolgendosi in sicurezza e con adeguata assistenza clinica, possono generare ansia, paura e percezione del dolore. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso un approccio più umano e personalizzato nelle cure oncologiche.