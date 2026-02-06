Barletta, auto di un giornalista distrutta dalle fiamme: indagini in corso

L’auto del giornalistaè stata distrutta da un incendio divampato nella serata di ieri, 5 febbraio, a Barletta. Il veicolo, un’utilitaria, era parcheggiato nelle vicinanze dell’abitazione del cronista. Fortunatamente

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La polizia di Stato ha avviato accertamenti per chiarire l’origine del rogo e stabilire se si sia trattato di un episodio doloso oppure di un incendio di natura accidentale.

Al momento gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza e testimonianze, per ricostruire con precisione quanto accaduto. La vicenda resta dunque al vaglio degli inquirenti.