Economia di Puglia e Bari, confronto pubblico in Comune: presentato il report Aforisma

Un momento di analisi e confronto sul futuro economico del territorio. Domani,, nella, sarà presentato il report dell’dedicato allo stato dell’economia del Mezzogiorno, con un focus specifico su

L’incontro nasce con l’obiettivo di andare oltre la semplice lettura dei dati e aprire un dialogo tra istituzioni, imprese, sindacati e mondo accademico sulle scelte strategiche che attendono il territorio nei prossimi anni.

I relatori

Ad aprire i lavori saranno Andrea Salvati, direttore dell’Osservatorio Economico Aforisma, e Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio. Interverranno inoltre Mario Aprile per Confindustria, Giuseppe Boccuzzi per la CISL, Leonardo Patroni Griffi per la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Valerio Potì dell’Università “Aldo Moro” di Bari e Giuseppe Carrieri, presidente della Commissione Sviluppo del Comune di Bari. A moderare l’incontro sarà Antonio Bucci di Antenna Sud.

I temi al centro del dibattito

Tra i temi affrontati ci saranno l’andamento reale dell’economia pugliese oltre la dimensione turistica, con attenzione a export, occupazione e imprese, il nodo demografico e l’emigrazione giovanile con le ricadute su lavoro e welfare, il ruolo del credito e delle politiche locali per sostenere investimenti e occupazione qualificata, le opportunità legate alla transizione energetica e digitale e alla crescita dei servizi avanzati, oltre al contributo di università e formazione nel trattenere talenti e sviluppare nuove competenze.

L’appuntamento punta a riunire attorno allo stesso tavolo rappresentanti del sistema produttivo, della finanza, delle istituzioni e della conoscenza per trasformare l’analisi dei dati in proposte condivise per lo sviluppo della Puglia e del Mezzogiorno.