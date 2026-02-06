Economia di Puglia e Bari, confronto pubblico in Comune: presentato il report Aforisma
BARI – Un momento di analisi e confronto sul futuro economico del territorio. Domani, sabato 7 marzo alle ore 11, nella Sala Consiliare del Comune di Bari, sarà presentato il report dell’Osservatorio Economico Aforisma dedicato allo stato dell’economia del Mezzogiorno, con un focus specifico su Puglia e città di Bari.
L’incontro nasce con l’obiettivo di andare oltre la semplice lettura dei dati e aprire un dialogo tra istituzioni, imprese, sindacati e mondo accademico sulle scelte strategiche che attendono il territorio nei prossimi anni.
I relatori
Ad aprire i lavori saranno Andrea Salvati, direttore dell’Osservatorio Economico Aforisma, e Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio. Interverranno inoltre Mario Aprile per Confindustria, Giuseppe Boccuzzi per la CISL, Leonardo Patroni Griffi per la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Valerio Potì dell’Università “Aldo Moro” di Bari e Giuseppe Carrieri, presidente della Commissione Sviluppo del Comune di Bari. A moderare l’incontro sarà Antonio Bucci di Antenna Sud.
I temi al centro del dibattito
Tra i temi affrontati ci saranno l’andamento reale dell’economia pugliese oltre la dimensione turistica, con attenzione a export, occupazione e imprese, il nodo demografico e l’emigrazione giovanile con le ricadute su lavoro e welfare, il ruolo del credito e delle politiche locali per sostenere investimenti e occupazione qualificata, le opportunità legate alla transizione energetica e digitale e alla crescita dei servizi avanzati, oltre al contributo di università e formazione nel trattenere talenti e sviluppare nuove competenze.
L’appuntamento punta a riunire attorno allo stesso tavolo rappresentanti del sistema produttivo, della finanza, delle istituzioni e della conoscenza per trasformare l’analisi dei dati in proposte condivise per lo sviluppo della Puglia e del Mezzogiorno.