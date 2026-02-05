Coppa Italia, l’Atalanta domina la Juventus: 3-0 a Bergamo e semifinale conquistata

L’si qualifica per lebattendo laallo stadio di Bergamo. La squadra guidata daha conquistato il successo grazie alle reti di. In semifinale la Dea affronterà la vincente tra

Anche l’Inter è già in semifinale dopo il 2-1 contro il Torino e attende la vincente tra Napoli e Como.

La cronaca di Atalanta-Juventus

La partita parte con ritmi elevati. La Juventus appare aggressiva e sfiora il gol con Thuram e Conceiçao, colpendo anche una traversa al 21’. L’Atalanta cresce col passare dei minuti e al 24’ ottiene un calcio di rigore per un tocco di mano di Bremer su cross di Ederson. Dal dischetto va Scamacca, che al 27’ spiazza Perin e porta in vantaggio i padroni di casa.

Prima dell’intervallo, i bianconeri vanno vicini al pareggio con Bremer e McKennie, ma il risultato resta 1-0.

Nella ripresa, nonostante la pressione della Juventus, è ancora l’Atalanta a trovare la rete. Al 77’ Sulemana, servito da Bellanova, firma il 2-0, mentre all’85’ Pasalic, appena entrato, chiude i conti con il 3-0 finale.

Con questa vittoria, l’Atalanta approda così in semifinale di Coppa Italia con pieno merito.