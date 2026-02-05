Coppa Italia, l’Atalanta domina la Juventus: 3-0 a Bergamo e semifinale conquistata
BERGAMO – L’Atalanta si qualifica per le semifinali di Coppa Italia battendo la Juventus 3-0 allo stadio di Bergamo. La squadra guidata da Palladino ha conquistato il successo grazie alle reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic. In semifinale la Dea affronterà la vincente tra Bologna e Lazio.
Anche l’Inter è già in semifinale dopo il 2-1 contro il Torino e attende la vincente tra Napoli e Como.
La cronaca di Atalanta-Juventus
La partita parte con ritmi elevati. La Juventus appare aggressiva e sfiora il gol con Thuram e Conceiçao, colpendo anche una traversa al 21’. L’Atalanta cresce col passare dei minuti e al 24’ ottiene un calcio di rigore per un tocco di mano di Bremer su cross di Ederson. Dal dischetto va Scamacca, che al 27’ spiazza Perin e porta in vantaggio i padroni di casa.
Prima dell’intervallo, i bianconeri vanno vicini al pareggio con Bremer e McKennie, ma il risultato resta 1-0.
Nella ripresa, nonostante la pressione della Juventus, è ancora l’Atalanta a trovare la rete. Al 77’ Sulemana, servito da Bellanova, firma il 2-0, mentre all’85’ Pasalic, appena entrato, chiude i conti con il 3-0 finale.
Con questa vittoria, l’Atalanta approda così in semifinale di Coppa Italia con pieno merito.