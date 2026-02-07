Barletta, Piano casa approvato tra le polemiche. De Santis (Pd): “Nessuna condivisione, occasione persa”

BARLETTA - “Una brutta pagina politica per Barletta”. Così il segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis commenta l’approvazione del Piano casa da parte del Consiglio comunale, sottolineando come si tratti dell’unico Comune pugliese in cui il provvedimento non sia stato votato all’unanimità.

Secondo De Santis, il Piano è stato approvato con una maggioranza risicata e senza accogliere gli emendamenti proposti dalla Consulta cittadina e dalle opposizioni. Il testo è arrivato al voto dopo cinque sedute del Consiglio comunale andate deserte per mancanza del numero legale, a partire dal luglio scorso, con uno stallo durato sette mesi.

Nel mirino del Pd ci sono anche alcune modifiche urbanistiche ritenute estranee agli obiettivi originari del provvedimento, come la trasformazione di aree destinate ai servizi turistici in edilizia residenziale privata, vicino al mare. Una scelta che, secondo l’esponente dem, rischierebbe di compromettere le prospettive di sviluppo turistico della città e le poche strutture alberghiere ancora presenti.

De Santis ha poi ringraziato il gruppo consiliare del Pd e le opposizioni per il lavoro svolto in aula, denunciando comportamenti definiti “poco istituzionali” da parte della maggioranza. Infine, ha parlato di un’unità delle forze progressiste che rappresenterebbe “il segnale che la città è pronta a costruire una stagione nuova”, ponendo fine a quella che definisce l’attuale fase amministrativa fallimentare.