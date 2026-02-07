Triggiano, dialogo con l’autrice Beatrice D’Abbicco su empowerment femminile e poesia sociale

BARI - L’11 febbraio, dalle ore 19, all’Officina dei Talenti di Triggiano (BA) si terrà “Ti chiederanno di stare zitta. E quindi parla, scrivi”, un dialogo con l’autrice Beatrice D’Abbicco organizzato in collaborazione con APS Nonseisola. L’incontro utilizza il linguaggio poetico per affrontare temi come violenza sulle donne, gender gap ed educazione all’affettività.

L’evento si aprirà con la presentazione dei libri “Nella guerra persa che tu chiami amore” (Capponi Editore, 2023) e “La poesia non esiste” (Eretica Edizioni, 2025), testi che affrontano la parità di genere attraverso la poesia come strumento sociale. In occasione del periodo pre-San Valentino, l’iniziativa propone una riflessione alternativa sull’amore, inteso come atto consapevole verso sé stesse e verso le altre, oltre gli stereotipi della coppia tradizionale.

L’incontro sarà anche uno spazio di confronto e partecipazione: giovani scrittrici e aspiranti autrici potranno portare brevi testi da condividere con l’autrice e con il pubblico in un momento dedicato alla lettura e allo scambio creativo.

Beatrice D’Abbicco, nata a Bari nel 1995, è scrittrice, artista, docente ed educatrice impegnata sui temi della parità di genere e dell’arte come strumento sociale. Laureata in Lettere Moderne e specializzata in Scienze dello Spettacolo, si occupa da anni di progetti culturali e formativi legati all’empowerment femminile e allo sguardo femminile nelle arti.

APS Nonseisola promuove sul territorio iniziative contro la violenza di genere e l’isolamento, creando spazi di ascolto e supporto per favorire benessere, condivisione e partecipazione attiva delle donne.