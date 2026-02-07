Il presidente Decaro presenta il 62° Torneo delle Regioni: “Una palestra sportiva e umana e un grande attrattore turistico”

BARI – Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha presentato ufficialmente la 62ª edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11, in programma dal 27 marzo al 3 aprile 2026, sottolineando il valore sportivo, sociale e turistico della manifestazione che torna in Puglia dopo 38 anni.

“Oggi presentiamo un importante evento sportivo che torna qui dopo 38 anni: il Torneo delle Regioni – ha dichiarato Decaro –. Il calcio dilettantistico è una palestra non solo sportiva ma anche umana e sociale. Questo appuntamento sarà inoltre un grande attrattore turistico, perché consentirà di scoprire borghi e aree interne spesso poco conosciute ma ricche di storia, cultura e bellezza”.

Nel corso dei sette giorni di gare si disputeranno circa 150 partite su 19 campi in erba artificiale distribuiti nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Tra le località coinvolte figurano Acquaviva delle Fonti, Mola di Bari, Capurso, Putignano, Noci, Locorotondo, Alberobello, Conversano, Fasano, Manduria, Ceglie Messapica, Mesagne, Oria, Latiano, Torre Santa Susanna, Parabita, Maglie e Gallipoli.

Secondo le stime degli organizzatori, tra atleti, dirigenti e tifosi provenienti da tutta Italia si registreranno circa 11mila pernottamenti, con un indotto economico stimato intorno a 1,2 milioni di euro.

“Grazie a questo evento si accenderà un faro su tanti luoghi della nostra regione – ha aggiunto Decaro –. Il Torneo delle Regioni rappresenta anche la prima tappa del percorso che accompagnerà la Puglia come Regione Europea dello Sport 2026, in vista di altri appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale, a partire dai Giochi del Mediterraneo”.

Il presidente ha inoltre evidenziato l’orgoglio delle istituzioni regionali per l’assegnazione dell’evento e la volontà di accogliere partecipanti e famiglie con il calore e l’ospitalità pugliese: “Sarà una festa dello sport ma anche dei territori e delle comunità”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il presidente della LND Giancarlo Abete, il presidente del Comitato Regionale Puglia LND Vito Tisci e il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto. Presenti anche il sindaco di Putignano Michele Vinella e il presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Danilo Daresta, tra i protagonisti degli eventi collaterali legati alla manifestazione.

Tra le iniziative previste, la partecipazione della LND alla sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Putignano con un gruppo mascherato composto da giovani tesserati delle scuole calcio del territorio, che indosseranno le maglie delle regioni partecipanti.

La cerimonia inaugurale del Torneo delle Regioni si svolgerà il 27 marzo 2026 nel complesso delle Grotte di Castellana: una delegazione di atleti delle quattro categorie in gara scenderà nelle grotte insieme ai vertici della LND per una presentazione scenografica tra luci, suoni e spettacolo.