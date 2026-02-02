BAT, sventata rapina a camion carico di olio: malviventi in fuga

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - La Polizia Stradale ha impedito oggi nella provincia di Barletta-Andria-Trani un tentativo di rapina ai danni di un autotrasportatore carico di olio alimentare. Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante sarebbe stato affiancato da un’autovettura con più persone a bordo, che hanno intimato al conducente di fermarsi e scendere. Durante l’azione, uno dei malviventi avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco a scopo intimidatorio.

Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale, impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha notato la scena e si è immediatamente avvicinata. Alla vista degli agenti, i rapinatori hanno desistito e sono fuggiti, dando origine a un inseguimento protrattosi per alcuni chilometri, fino a far perdere le proprie tracce.

L’intervento della Polizia ha evitato il furto del carico: circa 120 quintali di olio di vario tipo, per un valore stimato superiore ai 60mila euro. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, per identificare i responsabili.