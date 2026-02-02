Taranto, attracca la nave della Ong Solidaire con 21 migranti a bordo

TARANTO - Questa mattina, 2 febbraio, è attraccata alle banchine del porto di Taranto la nave della Ong Solidaire, con a bordo 21 migranti di diverse nazionalità. Sono in corso le operazioni di soccorso e assistenza, comprese verifiche mediche, e nelle prossime ore i migranti saranno trasferiti nelle strutture preposte all’accoglienza.

L’unità è arrivata dal Mar Mediterraneo. Ai primi di gennaio, la nave Solidaire aveva fatto scalo al porto di La Spezia, sbarcando 33 migranti, poi trasferiti in strutture tra Liguria ed Emilia Romagna.