Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo: arrestato cittadino rumeno senza fissa dimora

BERGAMO - Attimi di terrore ieri pomeriggio a Bergamo, quando un uomo ha improvvisamente afferrato per le gambe una bambina di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano all’uscita di un centro commerciale, intorno all’ora di pranzo. La donna ha reagito con forza, chiedendo immediatamente aiuto. Il padre della bambina è intervenuto a sua volta, supportato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, riuscendo a bloccare l’aggressore fino all’arrivo della polizia. La piccola è stata trasportata in ospedale, dove gli accertamenti clinici hanno evidenziato la frattura di un femore.

L’arrestato è un cittadino rumeno senza fissa dimora e privo di precedenti penali. È stato fermato con l’accusa di sequestro di persona aggravato, poiché commesso ai danni di un minore di 14 anni, e di lesioni personali aggravate. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia in carcere in attesa della convalida.

Le indagini, supportate dalle testimonianze raccolte e dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.