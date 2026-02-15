Padre e figlio di Scanzano Jonico feriti a colpi di pistola a Brugherio: arrestato 57enne per tentato omicidio

SCANZANO JONICO - Sono originari di Scanzano Jonico Leonardo Merlo, 50 anni, e il figlio Carmine Merlo, 26, feriti a colpi di pistola venerdì a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. I due, residenti nel Pavese, si trovavano in Lombardia per far visita a un conoscente quando sono stati raggiunti dai proiettili.

A sparare, esplodendo otto colpi di pistola calibro 9, è stato un uomo di 57 anni con precedenti, arrestato con l’accusa di duplice tentato omicidio aggravato. Secondo una prima ricostruzione, all’origine della sparatoria vi sarebbe un litigio legato a dissidi condominiali, in particolare per alcuni lavori eseguiti in un cortile e non graditi al 57enne.

La discussione, avvenuta nel pomeriggio di venerdì, sarebbe rapidamente degenerata fino all’esplosione degli otto colpi. Il 26enne è stato colpito a un braccio e alla schiena, mentre il padre è stato raggiunto all’addome e a una gamba. Entrambi sono ricoverati in ospedale e i medici hanno riservato la prognosi.

L’uomo arrestato si trova in carcere e lunedì comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia.