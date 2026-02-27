Ospedale San Paolo, nuova viabilità dal 2 marzo per i lavori di miglioramento sismico

BARI – Dal 2 marzo 2026 prende il via laper consentire i lavori di miglioramento sismico del Corpo Ovest del presidio. Laha pianificato tre fasi di riorganizzazione degli accessi veicolari e pedonali, con percorsi guidati, totem informativi e segnaletica dedicata, garantendo la continuità dei servizi ospedalieri. L’accesso al Pronto Soccorso resterà invariato.

Fase 1 – Dal 2 marzo

I lavori preliminari non modificheranno l’ingresso principale da via Caposcardicchio. Sarà istituito il divieto di sosta nelle aree di parcheggio in linea per facilitare il transito dei mezzi di cantiere. I pedoni provenienti dalla stazione Ferrotramviaria saranno indirizzati verso l’Ingresso 1, sul retro del presidio. Dal 16 marzo saranno rimosse le isole spartitraffico davanti all’ingresso, senza variazioni alla circolazione dei veicoli.

Fase 2 – Dal 30 marzo al 4 maggio

L’ingresso da via Caposcardicchio sarà utilizzabile solo in entrata, mentre l’uscita dei veicoli avverrà dal Parcheggio 1 sul retro. La fermata del trasporto pubblico sarà temporaneamente spostata all’interno del parcheggio della Ferrotramviaria, con accesso al presidio attraverso un varco pedonale dedicato. Anche i flussi pedonali interni saranno guidati verso l’Ingresso 1 e l’Ingresso 2.

Fase 3 – Dal 4 maggio

La viabilità definitiva vedrà l’ingresso ampliato di via Caposcardicchio riaprire sia in entrata sia in uscita, con percorsi pedonali separati verso i due ingressi del presidio. Rimarranno attivi sia il Parcheggio 1 posteriore sia il Parcheggio 2 anteriore, grazie alla nuova viabilità interna.

Sicurezza e orientamento

Durante tutte le fasi sarà garantita la presenza di segnaletica chiara e totem informativi, per guidare utenti e visitatori. La ASL Bari invita a seguire i percorsi indicati sul posto e sulle mappe pubblicate sul portale della salute e sui profili social aziendali, per assicurare un accesso ordinato e sicuro durante l’intera durata dei lavori.