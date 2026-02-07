BIT 2026, la Puglia punta su qualità, equilibrio territoriale e nuovi sviluppi turistici

MILANO – Una Puglia autentica, attenta ai territori e orientata a uno sviluppo turistico sostenibile e diffuso sarà protagonista della 46ª edizione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio alla Fiera Milano Rho. L’Assessorato al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, insieme all’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, presenta un’offerta ampia e strutturata che mette al centro la qualità dell’accoglienza, l’esperienza di viaggio e la valorizzazione delle aree interne.

Lo stand regionale, di 360 metri quadrati, ospiterà i rappresentanti di 184 Comuni pugliesi, 60 aziende del comparto turistico – tra cui 2 consorzi e 4 gruppi alberghieri – e 43 postazioni dedicate agli incontri B2B con buyer internazionali, organizzati tramite il sistema My Matching BIT. L’obiettivo è consolidare la crescita del settore turistico regionale e favorire nuove opportunità di sviluppo economico e promozione territoriale.

“Un’occasione di promozione territoriale in una delle vetrine più importanti a livello nazionale e internazionale – spiega il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro –. Il focus della partecipazione alla BIT è accompagnare i nostri operatori turistici negli incontri con buyer di tutto il mondo e far conoscere tutta la Puglia, dalle aree interne alle destinazioni più attrattive. Il turismo è oggi una leva economica fondamentale per la regione e puntiamo a consolidarne la crescita anche nel 2026 attraverso nuove esperienze sostenibili capaci di coinvolgere territori e comunità meno conosciuti”.

Sulla stessa linea l’assessora regionale al Turismo e alla Promozione, Graziamaria Starace, che evidenzia una strategia orientata a uno sviluppo equilibrato: “Presentiamo una Puglia che cresce in modo armonico valorizzando l’intero territorio regionale. Il turismo esperienziale e il coinvolgimento delle aree interne sono al centro del nostro percorso, insieme a programmi di investimento e incentivi alle imprese sempre più orientati alla sostenibilità e alla qualità dell’offerta”.

Lo stand della Regione Puglia sarà collocato nell’Area Leisure Italia (Padiglione 11 P – Stand M01 M19 P02 P20) e resterà aperto dalle 10 alle 18.30. Il programma prevede 43 panel aperti alla stampa per la presentazione dei progetti dei Comuni e cinque conferenze istituzionali: “Pani di Puglia” (10 febbraio), “Il turismo in Puglia nel 2026” (11 febbraio, sala Libra), “Aree interne e turismo delle radici” (11 febbraio), “Opportunità di investimento per l’attrattività territoriale” (11 febbraio) e “I Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto” (12 febbraio).

Particolare spazio sarà dedicato anche all’enogastronomia, con due cooking show e due laboratori di pasta fresca al giorno nell’area “Puglia for Foodies 2026”.

Lo stand sarà articolato in diverse aree funzionali: infopoint per accoglienza e materiali promozionali, area imprese con le postazioni B2B, spazio stampa, area conferenze per presentazioni istituzionali, uffici per incontri tecnici, un corridoio immersivo con ledwall dedicato alle esperienze sensoriali e una cucina per la preparazione e degustazione dei prodotti tipici regionali.

Momento centrale della presenza pugliese alla BIT sarà la conferenza stampa istituzionale dell’11 febbraio alle ore 11, dal titolo “Il turismo in Puglia nel 2026: evidenze, dinamiche e prospettive per il nuovo equilibrio territoriale e lo sviluppo delle aree interne”, durante la quale sarà presentato il report finale sui flussi turistici del 2025. Interverranno, tra gli altri, il presidente Antonio Decaro, l’assessora Graziamaria Starace, il direttore del Dipartimento Turismo Cultura Vito Antonio Antonacci e il commissario di Pugliapromozione Luca Scandale, insieme a esperti del settore per approfondimenti su trend, innovazione digitale e analisi di mercato.