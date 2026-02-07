Assalto al bancomat di Squinzano, i Carabinieri ritrovano due auto rubate nelle campagne tra Lecce e Campi Salentina

LECCE – I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno rinvenuto due autovetture ritenute utilizzate per l’ultimo assalto al bancomat avvenuto nei giorni scorsi a Squinzano. Si tratta di un’Alfa Romeo Stelvio e di una Opel Corsa, entrambe risultate rubate e con targhe contraffatte, trovate abbandonate in un’area di campagna compresa tra i comuni di Lecce e Campi Salentina.

Durante le operazioni di controllo, i militari hanno individuato all’interno e nelle immediate vicinanze dei veicoli diversi chiodi metallici, solitamente impiegati per essere sparsi sull’asfalto con l’obiettivo di ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell’ordine. Recuperati anche alcuni arnesi da scasso, ritenuti compatibili con le modalità operative utilizzate nei recenti assalti ai dispositivi bancomat.

Le due autovetture sono state sottoposte a sequestro e saranno ora oggetto di approfondimenti tecnici e scientifici da parte degli investigatori, finalizzati all’acquisizione di elementi utili all’identificazione dei responsabili del raid. Non si esclude che i mezzi possano essere stati impiegati anche in altri colpi simili avvenuti nel territorio salentino nelle ultime settimane.