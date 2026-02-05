Bitonto in lutto per la scomparsa della comandante della Polizia locale Silvana Dimundo

La città piange Silvana Dimundo, comandante della Polizia locale, venuta a mancare nelle scorse ore all’età di 60 anni dopo una malattia. Una notizia che ha profondamente colpito l’amministrazione comunale, il corpo di Polizia locale e l’intera comunità cittadina.

Dal 6 novembre 2022 Dimundo era alla guida del comando, diventando la prima donna a ricoprire questo incarico a Bitonto. Nel corso del suo servizio si è distinta per l’impegno costante e la dedizione verso la città, lavorando con professionalità fino agli ultimi giorni.

Parole di cordoglio sono arrivate dal sindaco Francesco Paolo Ricci: “Mancherai a me, non solo come sindaco, ma anche e soprattutto alla tua città, che hai sempre amato e per la quale ti sei spesa fino all’ultimo”.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 16, nella Basilica dei Santi Medici Cosma e Damiano a Bitonto. La comunità si prepara così a dare l’ultimo saluto a una figura che ha segnato la storia recente della Polizia locale cittadina.