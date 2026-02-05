La Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Foggia aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia

La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Foggia, diretta dalla dottoressa Anna Nunzia Polito, aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lega Italiana contro l’Epilessia in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, in programma lunedì 9 febbraio 2026.

Nell’ambito delle iniziative previste, sabato 7 febbraio – dalle 8.30 alle 10.00 – la dottoressa Giuseppina Pustorino, responsabile della Struttura Semplice di Epilessia dell’età evolutiva e Malattie rare a gestione complessa, terrà un laboratorio didattico inserito nel progetto “A scuola di epilessia”. L’attività sarà rivolta agli studenti delle prime classi della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Bovio” di Foggia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere l’epilessia e il suo impatto sulla vita dei bambini che convivono con questa condizione, colmare le lacune informative sugli interventi da adottare in caso di crisi epilettica e promuovere una cultura dell’accettazione della diversità. Particolare attenzione sarà dedicata anche al contrasto dello stigma e dei pregiudizi e alla diffusione di atteggiamenti di solidarietà e consapevolezza tra i più giovani.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, lunedì 9 febbraio, la città di Foggia parteciperà simbolicamente all’iniziativa con l’illuminazione in viola – colore simbolo della lotta contro l’epilessia – della facciata esterna di Palazzo di Città e della Fontana del Sele.