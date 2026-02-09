Bitonto, rubati i tablet delle Cure domiciliari: ASL Bari denuncia i “ladri di salute”

BARI – Ladri senza scrupoli hanno sottratto alcuni tablet recentemente consegnati agli operatori delledel Distretto socio sanitario di Bitonto. Il furto sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nella sede ADI, all’interno del. Oltre ai tablet, utilizzati per digitalizzare e migliorare l’assistenza a domicilio, sono state rubate anche schede sim e chiavi.

La ASL Bari ha immediatamente sporto denuncia e le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini.

«Siamo di fronte a veri e propri “ladri di salute” – ha dichiarato il Direttore generale Luigi Fruscio – delinquenti senza dignità che non si fanno scrupolo di rubare alla sanità pubblica, un bene di tutti, strumenti utilizzati per fornire cure e assistenza alle persone più fragili. Non è la prima volta che accadono episodi del genere, e noi non intendiamo restare in silenzio».

Il reato è particolarmente odioso perché colpisce indirettamente i pazienti più vulnerabili: sottrarre strumenti di lavoro agli operatori sanitari, impegnati nell’avvio di un nuovo modello digitale di cure domiciliari, significa danneggiare concretamente pazienti cronici, oncologici e anziani che usufruiscono quotidianamente di questi servizi.